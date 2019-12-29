5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika

5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü

6 saat önce

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı.

5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü, System.String[]

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde yalnız olan ve beşiğinde uyuyan 5 aylık Fırat Savuç, yaşamını yitirdi.

Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, öğle saatlerinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Binanın giriş katında döner dükkanı işleten Tuğba- Sinan Savuç çifti, evlerindeki yangını fark edip, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, hemen alevlere müdahale etmeye başladı. Savuç çifti, evde 5 aylık bebekleri Fırat'ın uyuduğunu söyledi. Yangın, söndürülürken, eve giren itfaiye ekipleri, beşiğindeki Fırat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberin verildiği Savuç çifti, sinir krizi geçirdi. Minik Fırat Savuç'un cansız bedeni, morga götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seyhan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü
5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019 - Son Dakika
00:02 İstanbul'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
00:00 Fırtına seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
00:00 Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
23:57 İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]