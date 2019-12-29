5 aylık fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 aylık fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü - Son Dakika

5 aylık fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü

6 saat önce

5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldüADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı.

5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde yalnız olan ve beşiğinde uyuyan 5 aylık Fırat Savuç, yaşamını yitirdi.

Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, öğle saatlerinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Binanın giriş katında döner dükkanı işleten Tuğba- Sinan Savuç çifti, evlerindeki yangını fark edip, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, hemen alevlere müdahale etmeye başladı. Savuç çifti, evde 5 aylık bebekleri Fırat'ın uyuduğunu söyledi. Yangın, söndürülürken, eve giren itfaiye ekipleri, beşiğindeki Fırat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberin verildiği Savuç çifti, sinir krizi geçirdi. Minik Fırat Savuç'un cansız bedeni, morga götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 aylık fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü

Seyhan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
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