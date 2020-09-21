5 aylık hamile eşini bıçaklayan koca, polise teslim oldu (2) - Son Dakika

HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI
Kayseri'de boşanma aşamasındaki 5 aylık hamile eşi Buket Tekin'i (24) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa Aykut Tekin (25) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Buket Tekin ve karnındaki bebeğinin durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:43 - Kaynak: DHA
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