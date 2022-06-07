5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi - Son Dakika
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5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi

07.06.2022 17:40

İzmir'de yaşanan olayda dini nikahlı 5 aylık hamile eşi Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesi ile katleden Anıl Yolum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye SEGBİS aracılığıyla bağlanan Yolum, kendisini "Çocuğun benden olmadığını söyleyip hakaret edince tahrik oldum" sözleriyle savundu.

İzmir'de geçen yıl 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Konak Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KATİL ZANLISI HAKKINDA İNDİRİM İSTENMEDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen mayıs ayında görülen davada açıklanan mütalaada savcı, Anıl Yolum'un Sezen Ünlü'nün hamile olduğunu bildiği halde cinayeti işlediğini belirterek 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı, Anıl Yolum'un, aldatıldığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyleyerek haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğine dikkati çekti. Savcı, haksız tahrik ve olayın toplumda yarattığı infial sebebiyle de takdiri indirim yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

YAPTIĞI SAVUNMA PES DEDİRTTİ

Davanın karar duruşması bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Anıl Yolum, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı mütalaa hakkında savunma yapması için sanık avukatına söz verdi. Sanık avukatı, Sezen'in bazı sözlerinin tahrik unsuru oluşturabileceğini, Sezen ile Anıl arasında resmi nikah olmasa bile sadakat bağı olduğunu savundu. Mahkeme başkanı, karardan önce son sözü sanığa verdi. Pişman olduğunu savunan Yolum, "Sezen bana çocuğun benden olmadığını söyledi ve hakaret etti. Ben de uğramış olduğum tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Kendimden utanıyorum. Bir anlık öfkeyle karnında çocuğumu taşıyan eşimi hunharca katlettim. Geceleri rüyamda onları görüyorum. Sezen'in ailesinden de özür diliyorum. Keşke zamanı geriye alabilseydik de bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Yolum'u 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp, duruşmayı bitirdi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi - Son Dakika

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