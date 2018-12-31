5 Aylık Hüseyin Bebeğe Kapalı Yolda Paletli Ambulansla Ulaşıldı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Damızlık Mahallesi'nde solunum güçlüğü çeken 5 aylık Hüseyin Ekinci, kardan yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla ulaşılarak, hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Damızlık Mahallesi'nde solunum güçlüğü çeken 5 aylık Hüseyin Ekinci, kardan yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla ulaşılarak, hastaneye kaldırıldı.



Sarız İlçesi Damızlık Mahallesi'nde 5 aylık Hüseyin Ekinci'nin yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle ailesi, 112 Acil'den yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan bölgeye sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştı. İlk muayenesinde bronşit geçirdiği belirlenenen Hüseyin bebek, paletli ambulansla Sarız Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenild. Hüseyin Ekinci, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.



- Kayseri

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