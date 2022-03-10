5 aylık süren çalışma sonucu yakalandı - Son Dakika
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5 aylık süren çalışma sonucu yakalandı

10.03.2022 11:37
5 aylık süren çalışma sonucu yakalandı

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler resmi belgede sahtecilik suçundan aranan şahsı 5 ay süren takip sonucunda yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler resmi belgede sahtecilik suçundan aranan şahsı 5 ay süren takip sonucunda yakaladı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan aranan İ. S. İsimli şahsı yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalar sonucunda Koçyazı Mahallesinde ikamet ettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına sonrasında jandarma timleri yaptıkları ev aramasında zanlıyı yakaladı. Göz altına alınan zanlı adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

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Kaynaşlı, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 aylık süren çalışma sonucu yakalandı - Son Dakika


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