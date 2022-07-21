5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı

21.07.2022 17:07
5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile işyeri ve kurumlardan hırsızlık suçlarının faili firari olarak aranan bir şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ile saklandığı metruk binada yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile işyeri ve kurumlardan hırsızlık suçlarının faili firari olarak aranan bir şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ile saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin çaldığı 4 adet motosiklet sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da hırsızlık olaylarının faili olarak aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Akgün Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde meydana gelen evden hırsızlık, 4 Eylül Mahallesi 237 sokakta meydana gelen motosiklet hırsızlığı, Kızılkaya Mahallesi 161 sokak ile Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık, ve Salihli ilçesi Kırveli Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarında faili firari olarak Ö.Ü. isimli şahsı yakalamak için çalışma yürüten emniyet güçleri, şüpheli şahsı Kızılkaya Mahallesi 161 sokak üzerinde bulunan metruk bina içerisinde saklandığı sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı. Suça konu olan 4 motosiklet emniyet güçlerince sahiplerine teslim edilirken, yakalandığı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ü., mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceği bildirildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kızılkaya, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: 5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement