5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 farklı ikamette hırsızlık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda polisin yakalayarak adliyeye sevk ettiği 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 farklı ikamette hırsızlık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda polisin yakalayarak adliyeye sevk ettiği 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı ikametten 2 adet motorlu testere, 2 adet motosiklet, 1 adet televizyon ve elektrik kablosu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramalarda ise ikametlerden çalınan 2 adet motorlu testere ve 1 adet motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:43 Kaynak: İHA
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