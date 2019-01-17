5 Ayrı İnşaattan Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemelerini çaldığı iddia edilen Ö.B., Denizevleri Polis
Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı
Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi