5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

9 adet kağıda emdirilmiş Bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup amirliği ekiplerinin Bodrum , Fethiye ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda 22 gram Metamfetamin, 18.60 gram esrar,

Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın

Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş