5 ayrı olaydan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da 5 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan 5 ayrı olayla bağlantıları olduğu iddia edilen E.Ç., E.K. ve Y.K. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN