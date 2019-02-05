5 Ayrı Panelde Kanserde Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı
58 dakika önce
İzmir'de Buca Belediyesi, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada gelen kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturdu.
İzmir
'de Buca Belediyesi
, dünyada ve Türkiye
'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada gelen kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturdu. Belediye, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında alanlarında uzman doktorların katılımıyla 5 ayrı panel düzenlenirken, panellerde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.
Buca Belediyesi, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada gelen kanser hastalığına karşı paneller düzenledi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen paneller ilgi gördü. Etkinlikler, Buca Belediyesi Çamlıkule Semt Evi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Haşmet Mesut Özsoy'un katılımıyla gerçekleşen, "Kanser Türleri Hakkında Bilmediklerimiz" ve Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ferit Tuna'nın katılımıyla gerçekleşen "Kadınlarda İlgili Kanser Türleri" konulu eş zamanlı panellerle başladı. Daha sonra Buca Kent Konseyi
iş birliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda TEAH Jinekolojik Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Sancı ve Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım'ın katılımıyla "Kadınlarda Sık Görülen Kanserler (Jinekolojik Kanserler)" konulu panel düzenlendi. Ardından Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Füzün
ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Petekkaya'nın katılımıyla "Kanserle Nasıl Baş Edilir" ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztop'un katılımıyla "Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" panelleri gerçekleşti.
Birbirinden önemli konuşmacıların katıldığı panellere Bucalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uzmanlar, kanser vakalarının erken evrelerinde teşhis edilmesinin önemine dikkat çekti. Panellerin soru cevap bölümlerinde ise konuşmacılar vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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