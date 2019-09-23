5 ayrı suçtan 43 ay cezası bulunan kadın tutuklandı

Samsun'da 5 ayrı suçtan hakkında toplam 43 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemelerce 5 ayrı hakaret ve basit yaralama suçlarından toplam 43 ay hapis cezası bulunan F.Ö. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.Ö., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN