5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

11.10.2022 09:43
5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada hakkında 5 farklı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan A.M.B., isimli şahıs yakalanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi Ehliyetsiz sürücü polis denetiminde yakalandı Ehliyetsiz sürücü polis denetiminde yakalandı Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı Hatay haberleri: Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:11 Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:19:51. #1.11#
SON DAKİKA: 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement