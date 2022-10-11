5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada hakkında 5 farklı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan A.M.B., isimli şahıs yakalanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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