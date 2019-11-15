Son Dakika Haberleri: 5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında yakalandı - Son Dakika

5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta 5 ayrı suçtan aranan zanlı evinde yakalandı.

5 ayrı suçtan aranan şahıs ev baskınında yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta 5 ayrı suçtan aranan zanlı evinde yakalandı. Zanlı ruhsatsız silah mermilerini oyuncağın içine gizledi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi, Aşağıdoğancılar köyünde ikamet eden M.T (32) isimli şahsın 5 ayrı suçtan yakalaması olduğu bilgisi alınması üzerine şahsın Aşağıdoğancılar köyündeki evine Jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Yapılan operasyon ile şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce ruhsatsız silah ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma, Hükümlü veya tutuklunun kaçması, Yoklama kaçağı olup yedi günden sonra 3 ay içinde yakalanmak, Ruhsatsız silah ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma, Yaralama ve arama kaydı olduğu tespit edilen M.T, jandarma ekiplerinin sabah karşı yapılan operasyonda evinde yakalandı. Evde arama yapan ekipler oyuncağın için 40 adet tabanca fişeğinin gizlenmiş olarak buldu. Yakalanan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan M.T., Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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