Son Dakika Haberleri: 5 ayrı suçtan aranıyordu, Manisa'da yakalandı
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5 ayrı suçtan aranıyordu, Manisa'da yakalandı

43 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 5 ayrı dosya bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

5 ayrı suçtan aranıyordu, Manisa'da yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 5 ayrı dosya bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.


Siverek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 ayrı dosyası bulunan ve 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Altunpak (54) Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalandı. Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altunpak'ı takibe aldı. Altunpak'ın bulunduğu yeri tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Altunpak, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Siverek, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
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