E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada

11.08.2022 20:52

5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada5 bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan zincirleme kaza kameraya yansıdı.

E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada

İSTANBUL Haramidere E-5 bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan zincirleme kaza kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Haramidere E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olmasına birde sinyal vermeden şerit değiştiren araç eklenince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. İddiaya göre, E-5 bağlantı yolu istikametinde seyir halinde ilerleyen 16 CLM 24 plakalı araç, sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 LTU 799 plakalı servis aracı öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Yerlerin ıslak olmasıyla birlikte frenleri tutmayan araç öndeki 3 araca birden çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, kimsenin yara almaması ise sevindirirken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika
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