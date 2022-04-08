5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı - Son Dakika
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5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı

08.04.2022 07:40

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılarının tamamı görevden alındı, 4 bakan yardımcısı ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na ise Rıdvan Duran getirildi. 8 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı. Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.

8 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de (2)- Yeniden 8 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de (2)- Yeniden Orman Genel Müdürlüğünün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı Orman Genel Müdürlüğünün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı - Son Dakika


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