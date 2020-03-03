5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar - Son Dakika

5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar

9 dakika önce

ISPARTA'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bankı çalan 2 şüpheli yakalandı.

5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar, System.String[]

ISPARTA'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bankı çalan 2 şüpheli yakalandı. Bankları yeni açtıkları çay ocağında kullanmak için çaldıklarını itiraf eden ikili adliyeye sevk edildi.

Isparta Yayla Mahallesi 1600 Sokak'ta bulunan 5 bank, dün saat 22.30 sıralarında hafif ticari araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerlerini açmak için gelen esnaf, bankları yerinde göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek, yetkilileri aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün konudan haberdar olmadığı ortaya çıkınca da iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden bankların 2 kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

POLİSE HABER VERİLDİ

Esnaf Tamer Bilir'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, olayda kullanılan aracın plakasından şüphelilerin C.K. ve N.S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde çay ocağı açtıklarını, bankları da çay ocağında kullanmak için götürdüklerini anlattı. Çalınan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin bankları çalma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


Yayla Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
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