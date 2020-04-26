5 basamaklı merdivenden düştü, kafası duvara çarpınca öldü - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 basamaklı merdivenden düşen Mustafa Nazlı (85), kafasının duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gemlik'e bağlı Dürdane Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nazlı, evindeki 5 basamaklı merdivenden düşerek, kafasını duvara çarptı. Ağır yaralanan Nazlı, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.