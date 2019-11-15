Son Dakika Haberleri: 5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları
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5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları

6 saat önce

Fransa'da maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrencinin trajik hikayesi, üniversite öğrencilerinin son yıllarda yaşadığı zorlukları gündeme getirdi. Fransa'daki üniversite öğrencilerinin maddi durumu ne kadar kötü ? Nelerden mahrum kalıyorlar? Buna karşı nasıl mücadele ediyorlar?

5 başlıkta Fransa'daki üniversite öğrencilerin maddi sıkıntıları, System.String[]

Fransa'da maddi sıkıntılar nedeniyle kendini yakan öğrencinin hikayesi, üniversite öğrencilerinin son yıllarda yaşadığı zorlukları gündeme getirdi.


Anas. K kendini yakmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Macron ile eski liderlerimizi ve Avrupa Birliği'ni geleceğimiz hakkında belirsizlik yaratarak beni öldürmekle suçluyorum. Son istediğim bunun sona ermesi için arkadaşlarımızın mücadeleye devam etmesidir" ifadesini kullanmıştı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:01 
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