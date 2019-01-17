5 başlıkta piyasalar

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1 saat önce
TCMB sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına gerilerken, İngiltere'de güven oylamasını kazanan May alternatif planlar üzerine çalışmaya başladı.
TCMB
sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına gerilerken, İngiltere
'de güven oylamasını kazanan May alternatif planlar üzerine çalışmaya başladı. Öte yandan ABD
'de Huawei
ile ilgili süreçler Asyalı işlemcileri tedirgin ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:55
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