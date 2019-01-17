Son Dakika Haberleri: 5 başlıkta piyasalar

5 başlıkta piyasalar

1 saat önce

TCMB sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına gerilerken, İngiltere'de güven oylamasını kazanan May alternatif planlar üzerine çalışmaya başladı.

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TCMB sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına gerilerken, İngiltere'de güven oylamasını kazanan May alternatif planlar üzerine çalışmaya başladı. Öte yandan ABD'de Huawei ile ilgili süreçler Asyalı işlemcileri tedirgin ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:55 

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, İngiltere, Ekonomi
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