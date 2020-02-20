5. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

5. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı

6 saat önce

Çocukların zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlayan satrancı sevdirmek ve öğrenciler arasında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası'nın 5'incisi başladı.

5. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı, System.String[]

Çocukların zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlayan satrancı sevdirmek ve öğrenciler arasında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası'nın 5'incisi başladı.


Beyoğlu'nda öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Okullar Arası Satranç Turnuvası", Kasımpaşa Spor Salonu'nda başladı. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen programa öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Turnuvada ilkokul 1-2, ilkokul 3-4, ortaokul 5-6, ortaokul 7-8 ve lise olmak üzere toplam beş kategoride yarışan öğrenciler rakiplerini eleyebilmek için ter döktü. Öğrenciler turnuvada ter dökerken aileleri de çocuklarını izledi. Turnuvada çocukların ve gençlerin analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma gibi becerilerini geliştirmek amaçlanırken, bir yandan da yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.


"300 kadar sporcumuz var, 5 kategoride devam ediyor"


Çocukların zihinsel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmesi açısından da bu tür organizasyonların önem taşıdığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Beyoğlu İlçe Temsilcisi Kemal Tosun, "Gelenekselleşti, 300 kadar sporcumuz var. 5 kategoride devam ediyor. Şunu söyleyebilirim belki en kalabalık ilçe turnuvası, turnuvamız iki gün sürüyor. Turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz için belediyemiz hem bireysel hem takımsal ödüller verecek. Çocuğun satranç sporunu sevmesi, ailenin desteklemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.


"Düşünerek olan bir şey, güçlülükle olan bir şey değil"


Satranç oynamanın aynı anda birçok konuya odaklanabilme noktasında önemli katkı sağladığını dile getiren öğrencilerden Beyza Sultan Dursun, "Satranç turnuvasına katıldım, iddialıydım. İlk önce beni yendi, vezirimi yedi, sonra bende gayret ettim, sabrettim oldu. Turnuva düşünerek olan bir şey, güçlülükle olan bir şey değil. Aklını kullanırsan olur. 3'üncü sınıfa giderken başladım. Çok güzel de oldu" diye konuştu.


"İleride de oynamaya devam edeceğim"


Satranç oynamayı çok sevdiğini ifade eden Muhammet Yiğit Yılmaz, "3'üncü sınıfa geçer geçmez oynamaya başladım. Oyunda ilerledikçe zorlaştı. İleride de oynamaya devam edeceğim. Arkadaşlarım da oynuyor" diye konuştu.


Turnuva yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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