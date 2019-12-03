Son Dakika Haberleri: 5 bin 113 çalışana turizm eğitimi
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5 bin 113 çalışana turizm eğitimi

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 5 bin 113 sektör çalışanına turizm eğitimi verildiğini açıkladı.

5 bin 113 çalışana turizm eğitimi, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 5 bin 113 sektör çalışanına turizm eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın usta öğreticileri tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi konularında eğitim aldı. 'İşbaşı Eğitimi Kursları', 'Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları', 'Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları' ile 'Kişisel Gelişim Semineri' başlıklarıyla düzenlenen programları başarıyla tamamlayanlar ise sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu yıl 5 bin 113 çalışana turizm eğitimi sunan bakanlık, bugüne kadar ise 110 binin üzerinde sektör çalışanına mesleki turizm eğitimleri ve belgelendirme hizmeti sağladı. Bu yılın ilk 11 ayında Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Trabzon ve Van illerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde eğitimlere ara vermeden devam eden Bakanlık ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile TBMM Destek Hizmetleri Birimlerinde çalışan personele de işbaşı eğitimleri verdi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te hizmet veren turizm sektörü çalışanlarına da eğitim verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu eğitimleri yılsonuna kadar tamamlayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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