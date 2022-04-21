5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı

21.04.2022 19:22

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, şahısların 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, şahısların 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ş.A., G.C., G.A., M.O. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

(Gökten Ceylan - İHA)

5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı
5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı
5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı
5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 bin 321 esnafı dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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