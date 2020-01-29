"5 bin 500'e yakın vatandaşımızla birebir görüşme yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '5 bin 500'e yakın vatandaşımızla birebir görüşme yaptık' - Son Dakika

"5 bin 500'e yakın vatandaşımızla birebir görüşme yaptık"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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