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"5 bin 500'e yakın vatandaşımızla birebir görüşme yaptık"
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.
(İHA)
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