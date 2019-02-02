 5 Bin 600 Çocuk Tiyatro İle Buluştu

Sarıyer Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen '8. Karne Şenliği' ile yüzlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşattı. 12 gün boyunca gerçekleşen şenlik kapsamında 8 tiyatro oyunu, toplam 14 seans olarak sahnelendi. Ayrıca şenliğe katılan çocuklara "Küçük Prens" adlı çocuk kitabı hediye edildi. Yoğun ve stresli eğitim temposuna kısa bir mola veren öğrenciler tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ OYUNLAR

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun "Esrarengiz Müzik Kutusu", "Bıdık Tavşan'ın Benekleri", "Sözcük Dükkânı" oyunlarının yanı sıra, misafir tiyatro grupları da "Floyd Usta'nın Düşler Atölyesi", "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş", "Bir Kümes Müzikali", "Uyuyan Güzel" ve "Güç Kimde" oyunlarıyla şenlikte sahne aldı. Birbirinden eğlenceli oyunlarla sömestr tatilinin keyfini çıkaran çocuklar, tiyatroların sahnelendiği Sarıyer Belediyesi'nin Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Nejat Uygur Sahnesi ve Boğaziçi Kültür Merkezi salonlarını 12 gün boyunca boş bırakmadı.