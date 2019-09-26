Son Dakika Haberleri: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı
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5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı.

5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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