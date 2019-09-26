5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.
(İHA)
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