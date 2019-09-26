5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara cezası
44 dakika önce
Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55
Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum