Son Dakika Haberleri: 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara cezası
Son Dakika Ekonomi Haber

5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara cezası

44 dakika önce

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara cezası, System.String[]

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Araç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi
Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]