5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep polisi durdurduğu bir otomobilde 5 bin kaçak sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Gaziantep polisi durdurduğu bir otomobilde 5 bin kaçak sigara ele geçirdi.
Gaziantep polisi Gatem Karataş çevre yolu üzerinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada,5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlem yapıldı - GAZİANTEP
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