5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep polisi durdurduğu bir otomobilde 5 bin kaçak sigara ele geçirdi.

5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep polisi durdurduğu bir otomobilde 5 bin kaçak sigara ele geçirdi.


Gaziantep polisi Gatem Karataş çevre yolu üzerinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada,5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlem yapıldı - GAZİANTEP

Gaziantep, Karataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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