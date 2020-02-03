5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep polisi durdurduğu bir otomobilde 5 bin kaçak sigara ele geçirdi.



Gaziantep polisi Gatem Karataş çevre yolu üzerinde durdurduğu bir araçta yaptığı aramada,5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.



Şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlem yapıldı - GAZİANTEP