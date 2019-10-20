Son Dakika Haberleri: 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

35 dakika önce

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 bin adet Gerica hep ele geçirildi.

5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 bin adet Gerica hep ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu hap geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine yapılan takip sonrasında Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde şehir girişinde bir araç durduruldu. Narkotik ekiplerince araçta yapılan aramada 5 bin adet Gerica hep ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ç., K.S. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç., K.S. ve M.K, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]