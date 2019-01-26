Son Dakika Haberleri: 5 Bin Avusturyalıdan 'Nazilerin ve Zenginlerin Hükümeti Kahrolsun' Gösterisi

5 Bin Avusturyalıdan 'Nazilerin ve Zenginlerin Hükümeti Kahrolsun' Gösterisi

41 dakika önce

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

5 Bin Avusturyalıdan 'Nazilerin ve Zenginlerin Hükümeti Kahrolsun' Gösterisi, System.String[]
AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Viyana Üniversitesi önünde toplanan 5 bin gösterici, "Nazilere yönetimde yer yok", "Zenginlerin hükümeti kahrolsun", "Yukarıdaki ırkçılığa karşı tabanda birlik oluşturuyoruz" yazılı pankartlar açtı. Şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, Viyana'nın en eski kilisesinin de bulunduğu Aziz Stefan Meydanı'na yürüdü. 

Burada yapılan konuşmalarda, ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı FPÖ'nün Hofburg Sarayı'nda balo düzenlemesi eleştirilerek bu ve benzer etkinliklerle aşırı sağcı, Neonazi dünya görüşünün normalleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

BALO BÖLGESİNE POLiS KORDONU

Özellikle İçişleri Bakanı Herbert Kickl'e tepki gösteren konuşmacılar, bakanın mültecilere yönelik sert yasalar çıkarmak istemesi ve hukuk devleti anlayışıyla çelişen açıklamaları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini vurguladılar.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, aşırı sağcıların balo düzenlediği bölge, emniyet güçleri tarafından güvenlik kordonuna alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:28 

Avusturya, Viyana, Güncel
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