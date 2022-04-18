5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI

18.04.2022 18:49

KOCAELİ'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacak olan örgüt üyesi, polisin operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ'de, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacak olan örgüt üyesi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem yapılması yönünde talimat verdiğini, halk otobüslerinin kundaklanması için keşif yapıldığı, yapılan keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiğini belirledi. Polisin operasyonu ile eylem hazırlığındaki örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan kişi, kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli'de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf etti. Gözaltına alının örgüt üyesinin sorgusu devam ediyor.

5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI
5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI
5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI

YORUMLAR
500
ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI ÇİFTÇİYİ 60 BİN DOLAR DOLANDIRAN KAMERUNLU FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI ABD'de sürpriz doğum günü partisi veren şirketine dava açan adama 450 bin dolar tazminat ABD'de sürpriz doğum günü partisi veren şirketine dava açan adama 450 bin dolar tazminat

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:31 Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 19:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: 5 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HALK OTOBÜSLERİNİ KUNDAKLAYACAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement