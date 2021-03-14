5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurtuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 99.95 hektar ruhsat sahası olan mermer firması, ÇED raporunun alt sınırı olan 25 hektarlık kapsama girmemek için, 24.91 hektar alan için mermer ocağı başvurusu yaptı. Firmaya verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu, köylülerin açtığı dava sonrası iptal edildi. Bu kararla birlikte, 5 bin dönümlük meyve bahçeleri yok olmaktan kurtuldu.

Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi'nde ruhsat sahası 99.95 hektar olmasına rağmen, 24.91 hektarlık alanda planlanan mermer ocağı projesiyle ilgili verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporunun iptali istemiyle mahalleli dava açtı. Çiftçiler Halil Bursa, Adem Öz, Osman Yılmaz, Cengiz Şahin, Asım Tekin, Murat Demir, Ali Bulut adına avukat Tuncay Koç, 24.91 hektarlık alanda İZ-KO Mermer firması tarafından yapılacak 2-B grubu maden ocağı projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce verilen ÇED Gerekli Değildir raporunun, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi.

ÇED SINIRI 25 HEKTARAntalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaparak, rapor hazırladı. Raporda ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede, ruhsat sahası 99.95 hektar olan maden ocağı için 24.91 hektarlık kısmında yılda yaklaşık 300 bin metreküp blok mermer, 270 bin metreküp de pasa (mermer ocağı atığı) çıkartılacağının öngörüldüğü belirtildi. Maden ocağının 25.5 yıl faaliyet göstereceğine de dikkat çekilen raporda, alanın kullanım planı incelendiğinde 99.95 hektarlık ruhsat sahası içinde, 24.91 hektarlık maden ocağı proje sahasından ÇED sınırı oluşturulduğuna vurgu yapıldı.ETRAFINDA 5 BİN DÖNÜMLÜK MEYVE BAHÇESİBilirkişi heyetince maden sahasının orman arazisi konumunda olduğu ve konutların bulunduğu Kargalık Mahallesi'ne kuş uçumu 680 metre mesafede olduğu belirlendi. Yöreye has ardıç ağaçlarının da bulunduğuna dikkat çekilerek, bölgedeki endemik bitki türleriyle ilgili herhangi bir araştırma olmadığı da saptandı. Söz konusu maden ocağının bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından büyük önem taşıyan su kaynaklarına da zarar vereceğini öngören bilirkişi heyeti, etrafının ise 5 bin dönümlük elma, armut, ayva, erik, kayısı, vişne ve kiraz bahçeleri şeklinde tarım arazisinden oluştuğuna dikkat çekti.MAHKEME İPTAL ETTİHem maden sahasından hem de yılda 300 bin metreküp blok mermer ve 270 bin metreküp pasanın nakliye ve taşınması, bunun için açılacak yollarda oluşacak tozların, meyve bahçelerindeki bitkisel üretimin azalmasına, kalite ve verimin düşmesine, üretim maliyetlerinin artması ve geçimini tarımdan sağlayan çiftçilerin refah seviyelerinin azalmasına sebep olacağı dile getirildi. Ayrıca bölgenin topografik yapısının bozulacağı ve iklim şartlarını olumsuz etkileyeceği de vurgulandı.

Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda verdiği kararda, ÇED Gerekli Değildir raporunun iptaline karar verdi.