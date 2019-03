5 Bin Euro Bedelli İstemiyoruz!

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar ( YTB ) Başkanı Abdullah Eren , dövizle askerlik ücretinin 5 bin Euro'ya çıkarılmasını engellemek için çok yoğun çalışma yürüteceklerini açıkladı. Berlin 'de düzenlenen Türk Dildeş Eğitim Semineri'ne katılan Abdullah Eren, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eren, dövizle askerlik ücretini 5 bin Euro'ya çıkarmayı öngören yasa taslağı konusunda gelen bir soruya çok net cevap verdi.AVRUPALI GENCİN SEÇENEĞİ YOKEren, "Karar doğru değil. Buna karşı elimizden gelen her şeyi yapacağız. Süreci çok yakından takip ediyoruz. 5 bin Euro olması doğru değil. Türkiye 'deki gençlerin seçeneği var. Ödemezse askerlik yapar. Ama yurtdışındaki gençlerin bu seçeneği yok. Ödemek zorunda. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bazı girişimlerde bulunduk. Seçimlerden sonra daha yoğun gündeme getirip Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağız" dedi.6 AYDA BİR ARTIRILMASI DA ÖNGÖRÜLÜYORTürkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi üzerine hazırladıkları yasa tasarısını mart ayı başında kamuoyuna açıklamıştı. Yasa taslağı Türkiye'de bedelli askerlik ücretini 31 bin 343 TL olarak belirliyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı gençler için dövizle askerlik ücretinin bedeli de Euro karşılığı olarak günlük kura göre değişiyor ve 5 bin Euro civarında tutuyor. Ayrıca ücretin her 6 ayda bir artırılması da öngörülüyor.AVRUPA İLE EŞİTSİZ ZEMİNİMİZ VAR Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında bazı konularda eşitsiz bir zemin olduğundan da şikayet eden Eren, " Almanya 'da yaşayan Türk sayısıyla Türkiye'de yaşayan Alman sayısı kıyas edilemez. Fakat iki ülkedeki eğitim kurumlarına baktığınız zaman çok ciddi bir adaletsizlik var. İkili eğitim anlaşması imzalanması şart. Bu bizim temel hedefimiz. Kültür Bakanlığı bu konuda Almanya ile görüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın Alman Eğitim Bakanlığıyla mutlaka Türk Kültür Dersleri dışında tüm eyaletlerde ortak okullar, anaokulları açması şart. Bu eşitsiz zemin Hollanda Avusturya gibi bir çok Avrupa ülkesiyle de var" dedi.MESAFEMİZ HERKESE EŞİTALMANYA'da çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu olduğuna da dikkati çeken Eren, STK 'ların birleşerek çatı örgüt oluşturması gerektiğine işaret etti. Kurum olarak yurtdışında yaşayan herkese eşit mesafeli yaklaştıklarını belirten Eren, "Hiçbir siyasi görüşü diğerinden daha kıymetli görmüyoruz. Her siyasi bakışa eşit mesafedeyiz. Yeter ki vatanımıza, milletimize, bayrağımıza düşmanlık olmasın. Ortak değerimizin Türkiye olduğu bilincini kaybetmemiz lazım. Bunu destekleyici projeler yapacağız" diye konuştu.HALKLARI KAYNAŞTIRMAK İÇİN ORTAK ÇALIŞACAKLARTÜRKİYE, Azerbaycan Kırgızistan ve Kazakistan arasında 2009 yılında kurulan Türk Keneşi üyesi ülkelerin temsilcileri Berlin'de "Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" çerçevesinde biraraya geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlık yaptı. Türk Dildeş Eğitim Semineri toplantısında Türk dili halklarını birbirine kaynaştırmak için yapılması gereken ortak çalışmalar ele alındı.