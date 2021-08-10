Üye Girişi
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler - Son Dakika

5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler

10.08.2021 13:41
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler, System.String[]

19) salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak, salgına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması, maske, mesafe, hijyen ve özellikle de aşıya dikkat çekmek hedefiyle "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak...

19) salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak, salgına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması, maske, mesafe, hijyen ve özellikle de aşıya dikkat çekmek hedefiyle "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak olan sağlıkçılardan oluşan ekip, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti.

Eskişehir'den Kars'a kadar 5 bin kilometrelik yarış

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sağlıkçılar, Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak ve aşıya karşı duyarlılık oluşturmak için ralliye katılacak. Rallide yer alacak ekip, Akdeniz Belediyesinde Başkan Vekili Aydın Egin ile buluştu. Belediye binası girişinde gerçekleşen buluşmada konuşan ralli ekibinden Eczacı Barış Sönmez, "Covid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerimiz anısına, Gopilot Dr. Lami Günay ile birlikte 8 gün sürecek olan 5 bin kilometrelik TransAnatolia Rally Raid 2021 yarışına katılacağız. Yine bu temayla giydirilmiş bir aracımızla bu yarışlarda yer alacağız. Eskişehir'den başlayıp Kars'a kadar devam edecek bu zorlu yarışta halkımıza; maske, mesafe ve hijyen, özellikle de aşı olmaları konusunda mutlaka desteklerini beklediğimizi ifade edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesine teşekkür ettiler

Eskişehir'e varıncaya dek yolları üzerinde bulunan sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarına uğrayacaklarını kaydeden Sönmez, "Eskişehir'de 14 Ağustos'ta başlayacak olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın resmi yarışı olan TransAnatolia'da; Eskişehir'den Ankara'ya; oradan Çorum, Sivas'a, Erzincan, Erzurum ve son olarak Kars Sarıkamış'a kadar 8 günlük bir yarış olacak. Yarış süresince pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anma ve farkındalık projemizi uluslararası bir yarışta anlatma imkanı bulacağız. Projede bizleri yalnız bırakmayıp destek veren Akdeniz Belediye Başkanımız Eczacı Mustafa Gültak'a, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Salgını yenmenin en güçlü yolu aşı olmaktır"

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin de pandemi ile mücadele, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri farkındalık için ekibe teşekkür etti. Egin, "Bu salgını yenmenin gerçekten en güçlü yolu aşı olmaktır. Bu duyarlılıkla hareket edip, buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız şu an Ankara'da. Sizlere selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Yolunuz açık olsun, kalbimiz sizlerle beraber. Vatandaşlarımıza da çağrım, salgından tamamen kurtulmak istiyorsak mutlaka aşı olmalarıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan Transanatolia Rally Raid 2021; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun resmi bir yarışı. Eskişehir'den 13 Ağustos 2021 tarihinde start alınacak yarışlar Kızılcahamam, Çankırı, Çorum, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars-Sarıkamış'ta 21 Ağustos 2021'de sona erecek. - MERSİN

5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti 11:59 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:46 Yangında mahsur kalan anne ve yavruları kahraman Türk askeri kurtardı
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili         
12:00
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar         
11:58
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış         
11:15
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement