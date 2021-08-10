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5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler - Son Dakika

5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler

10.08.2021 20:21

- 5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler Covid- 19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak, aşıya, maskeye ve hijyene dikkat çekmek hedefiyle 5 bin kilometrelik "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak olan...

- 5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler

Covid- 19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak, aşıya, maskeye ve hijyene dikkat çekmek hedefiyle 5 bin kilometrelik "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak olan sağlıkçılar, Mersin'de Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

MERSİN - Covid-19 salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak, salgına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, maske, mesafe, hijyen ve özellikle de aşıya dikkat çekmek hedefiyle "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak olan sağlıkçılardan oluşan ekip, İskenderun'dan Mersin'e geldi.

Eskişehir'den Kars'a kadar 5 bin kilometrelik yarış

Rallide yer alacak ekip geldikleri Mersin'de, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Aydın Egin ile bir araya geldi. Belediye binası girişinde gerçekleşen buluşmada konuşan ralli ekibinden Eczacı Barış Sönmez, "Covid-19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerimiz anısına, Gopilot Dr. Lami Günay ile birlikte 8 gün sürecek olan 5 bin kilometrelik 'TransAnatolia Rally Raid 2021' yarışına katılacağız. Yine bu temayla giydirilmiş bir aracımızla bu yarışlarda yer alacağız. Eskişehir'den başlayıp Kars'a kadar devam edecek bu zorlu yarışta halkımıza; maske, mesafe ve hijyen, özellikle de aşı olmaları konusunda mutlaka desteklerini beklediğimizi ifade edeceğiz" dedi.

Eskişehir'e varıncaya dek yolları üzerinde bulunan sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarına uğrayacaklarını kaydeden Sönmez, "Eskişehir'de 14 Ağustos'ta başlayacak olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın resmi yarışı olan TransAnatolia'da; Eskişehir'den Ankara'ya; oradan Çorum, Sivas'a, Erzincan, Erzurum ve son olarak Kars Sarıkamış'a kadar 8 günlük bir yarış olacak. Yarış süresince pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anma ve farkındalık projemizi uluslararası bir yarışta anlatma imkanı bulacağız. Projede bizleri yalnız bırakmayıp destek veren Akdeniz Belediye Başkanımız Eczacı Mustafa Gültak'a, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Salgını yenmenin en güçlü yolu aşı olmaktır"

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin de pandemi ile mücadele, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri farkındalık için ekibe teşekkür etti. Egin, "Bu salgını yenmenin gerçekten en güçlü yolu aşı olmaktır. Bu duyarlılıkla hareket edip, buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun,

kalbimiz sizlerle beraber. Vatandaşlarımıza da çağrım, salgından tamamen kurtulmak istiyorsak mutlaka aşı olmalarıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan Transanatolia Rally Raid 2021; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun resmi bir yarışı. Eskişehir'den 13 Ağustos 2021 tarihinde start alınacak yarışlar Kızılcahamam, Çankırı, Çorum, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars-Sarıkamış'ta 21 Ağustos 2021'de sona erecek.

5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler
5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5 bin kilometrelik ralli ile sağlık çalışanlarını anıp, aşıya dikkat çekecekler - Son Dakika Spor


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