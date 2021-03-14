5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında - Son Dakika

5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında

14.03.2021 08:44
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında, System.String[]

'BAHARIN müjdecisi' leylekler, Afrika'dan başlayan yaklaşık 5 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'nin en büyük kolonileri arasında yer alan Diyarbakır'daki yuvalarına döndü.

'BAHARIN müjdecisi' leylekler, Afrika'dan başlayan yaklaşık 5 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'nin en büyük kolonileri arasında yer alan Diyarbakır'daki yuvalarına döndü. Yaklaşık 2 hafta süren yolculuğun ardından leylekler, doğal nedenlerle zarar gören eski yuvalarını, çalı çırpılarla yeniden yapıp, kuluçka dönemine hazırlanmaya başladı. Leyleklerin yuva yaptığı anlar, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Afrika'dan göç eden leylekler, yaklaşık 5 bin kilometrelik yolculuğun ardından Diyarbakır- Bismil kara yolu kenarında bulunan ve Türkiye'nin en büyük kolonilerinden olan yuvalarına geri döndü. Dicle Nehri kenarında olması nedeniyle tercih ettikleri alanda yaklaşık 2 hafta süren yolculuğun yorgunluğunu atan leylekler, geçen yıl doğal nedenlerle zarar gören yuvalarının yeniden inşasına başladı. Tarlalardan topladıkları çalı çırpıları elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarına mühendis edasıyla yerleştiren leyleklerin, yuvalarını kuluçka dönemi için hazırladıkları anlar DHA tarafından görüntülendi. Yaklaşık 20 kilometrelik yol boyunca dizili 40'ın üzerindeki yuvada kuluçkaya yatacak olan leylekler, dünyaya getirecekleri yavrularını burada büyüttükten sonra, eylül ayından itibaren tekrar Afrika'ya göç edecek.

'HER SENE AYNI YUVAYA GELİRLER'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bölgenin leyleklerin ana vatanı olduğunu ifade ederek, "Burada üreme yapacaklar. Şubat ortalarından itibaren gelmeye başladılar. Şu anda yuva kurma faaliyetlerine, yuvaya yeni materyal getirme durumundalar. Eşler birbirlerini buldular. Leyleklerin özelliği kendi yuvalarıyla evli olmalarıdır. Her sene aynı yuvaya gelirler. Bu sene gelenler geçen yılki gelenler. Mevcut Bismil kolonisi Anadolu'daki leylek kolonilerinin önemlilerinden biridir. Yaklaşık olarak 17 yıldan beri bunları takip ediyoruz. Sonuçlar çevrenin şartlarıyla da uyumlu oluyor. Yavru daha fazla yetişiyor. Özellikle nehre yakın olması nedeniyle tercih ediliyor. Kuraklık sırasında maalesef leylek sayısında azalma oluyor. İklime ait değerler leyleklerin üremesini belirliyor. Leylekler şu anda üreme faaliyetlerine yeni başladıkları için kesin bir ön görüde bulunamayız. Muhtemelen yiyecek az olduğu zaman daha az yavru yetişir. Yoksa yumurta sayısı aynı, yavru sayısı aynı fakat yavrular beslenemeyince öleceklerdir. Dolayısıyla yavru sayısının azalması beklenir. Yaklaşık 40 yuva var" diye konuştu.

'GEÇEN YIL 100'DEN FAZLA YAVRU YETİŞTİ'

Bismil kolonisinde geçen yıl 40'ın üzerinde yuvada 100'den fazla yavru yetiştiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, "Bunların bir kısmı Afrika'da kaldı. Buraya ancak eşeysel olgunluğa eriştikten sonra gelecekler. Civardaki yuvaları tercih edecekler. Çünkü anne babaya ait yuvayı kullanamazlar. Leylekler besin zinciri içinde önemli bir halkayı teşkil ederler. Özellikle kurbağaların, çekirgelerin, balıkların aşırı artışının da önüne geçerler. Dolayısıyla çevre için vazgeçilmez bir tür diye kabul edilir. İnsanların yoğun bir ilgisi var. Leylekler bölgemizde kutsal olarak kabul edilir. İnsanlar bunlara dokunmazlar. Yuvalarının aşağı kısmında tarımsal faaliyetler yapılır, leylekler hiç etkilenmeden yuvalarını kurarlar, kuluçkayı sürdürürler ve yavru yetiştirirler. Bölgemiz için simge tür olarak kabul edilir. Şu anda gelişler devam ediyor. Tamamlanmadı. Geçen yıl 40'dan fazla yuva vardı. Bu sene de aşağı yukarı aynı değerleri bekliyoruz. Hatta 1- 2 yuva daha fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

'YİYECEK KONUSUNDA ENDİŞEMİZ VAR'

Yiyecek konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"Eğer iklim kurak geçiyorsa bitkisel üretimde de azlık olur. Onu göreceğiz. Önceki yıllarda maalesef kuraklık varsa, yağış azsa çevredeki vejetasyonda da gerileme söz konusu. İstatistiki olarak şunu söyleyebiliriz; eğer yiyecek azsa yavru sayısı düşecektir. Muhtemelen geçen yılki değerin altına inecektir. 100 civarında yavru olursa başarılı olur. Özellikle Dicle Vadisi nadide yerlerden biridir. Türler burada barınıyorlar. Kışı geçiriyorlar. Üremelerini yapıyorlar. Bu bölgedeki koşulların korunması lazım. Çevrede pek çok tarımsal faaliyet var. Tarım ilaçlarının gereğinden fazla kullanılmaması lazım. Dicle Nehri çok önemli. Çünkü kimi insanlar buradan içme suyu kimileri de kullanma suyu temin ediyor. Dolayısıyla bizim burayı korumamız lazım."

5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında
5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında

Diyarbakır, Türkiye, Afrika, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Risk haritasında kırmızıya boyanan Konya'da dolan mezarlıklar defin işlemlerine kapatılıyor Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı         
08:43
Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü Bir kolu alçıda araç kullanan minibüs şoförü önce bir araca çarptı, ardından takla atıp başka bir otomobilin üstüne düştü         
08:33
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı AKINCI İHA, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı         
00:20
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 09:11:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 bin kilometrelik yolculuk sonrası yuva yapan leylekler, DHA kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei