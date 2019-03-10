5 Bin Kişi ve Yakını İçin Sağlık Sözleşmesi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Anlaşma ile birlikte Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda Samsun merkez ve 17 ilçede çalışan yaklaşık 5 bin kişi ve birinci dereceden yakınları, Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacak. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen'in katılımıyla imza töreni yapıldı.



Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerine en iyi şekilde sağlık hizmeti verdiklerini belirten Genel Müdür Armutlu, "Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla sivil toplum, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı imkanlardan yararlanabiliyorlar. Bu düşünceler içinde biz de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.



Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin sağlık hizmetlerinin dışında şehre sağladığı ekonomik katkısıyla önemli bir kuruluş olduğunu belirten Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay da yapılan anlaşmayla birlikte sağlanacak olan imkanlar için sağlayan Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür etti. - SAMSUN

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