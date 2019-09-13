Son Dakika Haberleri: 5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi
Son Dakika Güncel Haber

5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişiye Aşure ikramı yaptı.

5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişiye Aşure ikramı yaptı. Bahçeyaka Mahallesi Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami yanında bulunan parkta kurulan kazanlarda pişirilen Aşure vatandaşlara dağıtıldı.


Döşemealtı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Aşure ikramına bu yılda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde kaynamaya başlayan kazanlarda tam 5 bin kişilik Aşure hazırlandı. Üzeri Döşemealtı Narı ile süslenen ile Türk Bayrağı motiflerinin yer aldığı kazanlarda pişen Aşureyi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.


Aşure ikramına Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ile pazar esnafı ile çok sayıda vatandaş katılırken, Belediye Başkanı Genç dağıtımın ardından hem vatandaşlarla sohbet edip hem de aşure yedi. Genç, "Paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olmasını ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - ANTALYA

Muharrem Ayı, Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:06:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]