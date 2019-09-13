5 bin kişiye ay yıldızlı aşure ikram edildi

Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişiye Aşure ikramı yaptı. Bahçeyaka Mahallesi Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Merkez Cami yanında bulunan parkta kurulan kazanlarda pişirilen Aşure vatandaşlara dağıtıldı.



Döşemealtı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Aşure ikramına bu yılda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde kaynamaya başlayan kazanlarda tam 5 bin kişilik Aşure hazırlandı. Üzeri Döşemealtı Narı ile süslenen ile Türk Bayrağı motiflerinin yer aldığı kazanlarda pişen Aşureyi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.



Aşure ikramına Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ile pazar esnafı ile çok sayıda vatandaş katılırken, Belediye Başkanı Genç dağıtımın ardından hem vatandaşlarla sohbet edip hem de aşure yedi. Genç, "Paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olmasını ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - ANTALYA