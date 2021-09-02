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5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor - Son Dakika

5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor

02.09.2021 13:11

5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 bin kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar filizleniyor.

5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 bin kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar filizleniyor.

Ünye'nin hayali olan ve alt yapı ihalesi tamamlanarak yüklenici firmalar ile kısa süre önce inşaat sözleşmesi imzalanan Ünye OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor. Killik Mahallesi'nde 500 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan OSB'de firmalar inşaat çalışmalarına bir yandan devam ederken, diğer yandan da elektik, yol ve su gibi alt çalışmaları hız kazandı.

"Hedefimiz ilçemize istihdam ve yatırım"

Yüklenici firma ve yatırımcılarla bir araya gelerek hedeflerinin istihdam ve yatırım olduğunu söyleyen Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Burada hummalı bir çalışma devam ediyor. İş makineleri çalışıyor, alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. İnşallah kısa bir sürede fabrika inşaatları biter ve iş yerlerimiz çalışmaya başlar. Bizim de gururumuz bir kat daha artar. Özellikle burada bize güvenip bu yatırıma kalkışan firmalara çok teşekkür ediyorum. Fındık, yapı ve tekstil firmaları inşaata başlayacak. İnşallah burası bir an önce faaliyete geçer. Ünye OSB'nin toplamda 500 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak ve 500 dönüm arazinin 300 dönümünün faal olarak kullanılacak. Geriye kalan 200 dönümünü ise yol, koruma bandı, okul, idare birimi, yeşil alan gibi alanlar için ayrıldı. Yine 300 dönüm alan üzerinde 31 adet firmanın faaliyetine başlamasının ardından 5 bin kişi ise istihdam edilecek. Bu süreç içerisinde tabii ki bazı sorunlar olacaktır, yol, çevre ve gürültü gibi. Çevre halkına da bu süreçte biraz sabırlı olmaları konusunda seslenmek istiyorum. Burası hepimize lazım" dedi.

"Ünye'nin hayaline tanıklık ediyoruz"

OSB'de ilk yatırımcılardan olan Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, "Biz Ünye'nin 35 yıllık hayaline tanıklık ediyoruz. Uzun uğraşlar sonucunda işi buraya kadar getirebildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşaatlarımıza başladık. 1 yıl gibi bir sürede bu yatırımları tamamlamayı planlıyoruz. 2 yıl içerisinde muhtemelen burada bacalar tütmeye başlayacak. Güzel bir OSB'miz olacak ve hayalimiz tam anlamıyla gerçekleşecek" diye konuştu.

5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Ordu, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 bin kişiye istihdam sağlayacak Ünye OSB'de fabrikalar filizleniyor - Son Dakika Ekonomi


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