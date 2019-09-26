Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak maksadıyla uygulamaya koyduğu 5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesinde sona yaklaştı. Proje kapsamında bugüne kadar 4 bin 718 köyde 14 milyon gelir getirici türde fidan toprakla buluşturuldu.



Vatandaşların gelirlerini artırma noktasında uygulamaya koyulan '5 Bin Köye 5 Bin Orman' projesinde sona gelindi. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde 4 bin 718 köyde 14 milyon gelir getirici türde fidan toprakla buluşturuldu. Bakanlık olarak daima orman köylülerinin yanında olduklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini artırmak maksadıyla, gelir getirici ceviz, badem ve fıstık çamı gibi türlerde de ağaçlandırma yapıyoruz. Bu tür ağaçlandırmaları yapmaktaki maksadımız ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı bu alanlara bağımlı olarak yaşayan orman köylümüzle birlikte yönetmek, vatandaşlarımızın ormanlara sahiplenmesini sağlamak ve onları yerinde kalkındırmaktır" dedi.



Atıl durumdaki bozuk ormanlar ekonomiye kazandırılıyor



Yapılan bu çalışmalarla devlet ormancılığından millet ormancığına geçişin temelinin atıldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi ile orman köylüsü ile hasımdan ziyade hısım ilişkisi içinde bir işbirliği oluşturduk. Bütün bu çalışmalardaki hedefimiz atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızın gelir seviyelerini ve yaşam standartlarını yükseltmek" değerlendirmesinde bulundu.



14 milyon fidan toprakla buluştu



Proje kapsamında iklim şartlarına göre ceviz, badem, fıstık çamı, zeytin, defne, keçiboynuzu, kestane, ahlat, kuşburnu, alıç gibi gelir getirici türlerle köylerde ağaçlandırma yapıldığını ifade eden Pakdemirli "2015 yılında uygulamaya konulan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan bu proje kapsamında bugüne kadar 4 bin 718 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yaparak 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.



Eşit ve adil bir şekilde veriliyor



Bakan Pakdemirli, yapılan bu ağaçlandırmalardan elde edilecek ürünlerin faydalanma haklarının, eşit ve adil bir şekilde çekilen kura ile mahalli halktan müracaat edenlere bakmak ve korumak şartıyla, sembolik olarak çok cüzi bir fiyat karşılığı verildiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA