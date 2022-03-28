5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika
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5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

28.03.2022 12:30

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından 50 lira değerinde 100 su vanası çalan şüphelileri jandarma yakaladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından 50 lira değerinde 100 su vanası çalan şüphelileri jandarma yakaladı.

Ilıca Mahallesi'ndeki S Tipi Kapalı Cezaevi inşaatından 5 bin lira değerinde 100 su vanasının çalınmasının ardından araştırma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri belirledi. Ekipler, düzenlediği baskında E.S., S.S. ve S.S.'yi yakaladı. Çalınan su vanaları da ele geçirildi. Kentteki hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, 5 yıldızlı bir otelden bileklik çaldığı tespit edilen F.A.'yı da yakaladı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

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Cezaevi inşaatından 100 adet su vanası çaldılar Cezaevi inşaatından 100 adet su vanası çaldılar Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı

Manavgat, Jandarma, Cezaevi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika


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