5 bin liralık telefonu çaldı, 24 saat olmadan yakalandı - Son Dakika

5 bin liralık telefonu çaldı, 24 saat olmadan yakalandı

İzmir'de telefon sorma bahanesiyle girdiği mağazanın sahibinin 5 bin lira değerindeki telefonunu çalıp kaçan şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de telefon sorma bahanesiyle girdiği mağazanın sahibinin 5 bin lira değerindeki telefonunu çalıp kaçan şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından hemen harekete geçen polis ekipleri ise hırsızı daha 24 saat olmadan yakaladı.

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İzmir'in Konak ilçesinde cep telefonu satan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, ikinci el telefon sorma bahanesiyle gelen bir şahıs, iş yeri sahibi Ufuk Sevim'in (48) bir anlık dalgınlığından yararlanarak Sevim'in masa üzerinde duran cep telefonunu çalıp kaçtı. Hırsızın başka bir telefon sorması üzerine vitrine yönelen Ufuk Sevim, arkasını döndüğünde şahsın dükkandan kaçtığını görünce önce bir anlam veremedi, daha sonra ise masanın üzerinde duran yaklaşık 5 bin lira değerindeki cep telefonunu göremeyince olayı anladı. Bir süre hırsızın peşinden koştuğunu ifade eden Ufuk Sevim, şahsın hızlıca olay yerinden kaçtığını söyledi.


Hırsızın telefon alma bahanesiyle geldiğini ve birkaç telefon sorduğunu anlatan Ufuk Sevim, "Arkamı döndüğüm anda masanın üzerinde duran kendi telefonumu ben fark etmeden almış. Kaçtığını görünce masaya baktım, telefonu göremeyince anladım. Çalındığını anlayamadım bile. Peşinden koştuk ama yakalayamadık" dedi.


Cihaz kilitlendi, hırsız yakalandı


Olayın ardından hemen polis merkezine başvurarak gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Sevim, başka birisinin telefonu kullanamaması için cihazı kilitlettiğini ifade etti. Olayın ardından hemen harekete geçen İzmir polisi ise daha 24 saat olmadan hırsızı yakaladı. Şahsın, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 bin liralık telefonu çaldı, 24 saat olmadan yakalandı - Son Dakika
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