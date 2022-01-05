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5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü - Son Dakika

5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü

05.01.2022 16:07
5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü

Samsun'da bir kişi sosyal medya üzerinden satışa sunulan akıllı telefonu satın almak için 4 bin 750 lira havale yaptı. Şahıs, beklediği cihazın yerine 250 lira değerindeki tuşlu telefon gelince dolandırıldığını anladı. Talihsiz adam savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden Muhammet Ö., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Tokat'ta cep telefonu bayi olduğunu söyleyerek telefon ilanı veren Mehmet P.'ye inanarak üniversite öğrencisi kızı için telefon siparişi verdi.

4 BİN 750 TL ÖDEDİ, TUŞLU TELEFON GELDİ

6 bin liraya satışa sunulan İphone XS 256 gb telefonu 4 bin 750 liraya anlayarak verilen banka hesabına paraya havale yapan Muhammet Ö., gelen telefon 250 lira değerindeki Nokia 6100 model tuşlu telefon gelince dolandırıldığını anladı.

4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi 250 liralık tuşlu telefon gönderildi

ÇEŞİTLİ BAHANELER SUNDULAR

Telefonu gönderen şahıs ile temasa geçen Muhammet Ö., şahsın kendisini cenazesi olduğunu, hasta olduğunu ve çeşitli bahanelerle oyalayıp dolandırdığını için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"KIZIMIN GÖZYAŞI DÖKMESİNİ UNUTAMAM"

Büyük üzüntü yaşayan Muhammet Ö., "Kızım üniversite öğrencisi olduğu için telefona ihtiyacı vardı. Kendisine telefon siparişi verdim. Facebook'ta verilen ilandaki telefoncu olduğunu ileri süren şahıs ile anlaştık. Ancak, beklediğimiz telefon yerine piyasada satışı bile olmayan tuşlu telefon gönderdi. Kargo paketini açan kızımın gözyaşı dökmesini unutamam. İlgili kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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Cep Telefonu, Üniversite, Facebook, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü - Son Dakika
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