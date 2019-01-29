5 Bin Nüfuslu Mahalleye 7 Aday

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi