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5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar - Son Dakika

5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar

26.08.2021 13:39
5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar, System.String[]

Afyonkarahisar'da sahibinin cezaevinde olduğu kokoreççi dükkanından geçtiğimiz ay 5 bin TL hırsızlık yapan şahıslar aynı iş yerini bir kez daha soymak istediklerinde yakayı ele verdi.

Afyonkarahisar'da sahibinin cezaevinde olduğu kokoreççi dükkanından geçtiğimiz ay 5 bin TL hırsızlık yapan şahıslar aynı iş yerini bir kez daha soymak istediklerinde yakayı ele verdi. Polise yakalanan şahıslar "dükkana kurusıkı tabanca sakladık onu almaya geldik" diyerek kendilerini savundu.

Olay, Bolvadin ilçesi Emirdağ caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, '155 Polis İmdat' hattını arayan bir şahıs iki kişinin bir tanıdıklarının iş yerine girdiklerini ve hırsızlık yapmaya çalışırken yakaladıklarını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden polis ekipleri şahısların yakaladığı E.S. (17) ve Ramazan K.'yi (20) gözaltına aldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar ilk ifadelerinde iş yerine yaklaşık 1 ay önce girdiklerini ve dükkana kurusıkı tabanca sakladıklarını, dün ise o tabancayı almak için geldiklerini ancak silahı yerinde bulamadıklarını belirtti Şahısların ifadelerine inanmayan ekipler soruşturmayı derinleştirince Ramazan K., sorgusunda gerçeği itiraf etti. Ramazan K., E.S., ile yaklaşık bir ay önce aynı iş yerine girdiklerini ve buradan 5 bin TL çalarak parayı Afyonkarahisar kent merkezinde harcadıklarını kaydetti. Aynı iş yerine bir daha hırsızlık amacı ile girdiklerini ve yine soygun yapmak isterken yakalandıklarını dile getiren Ramazan K., kendisini hırsızlık konusunda E.S.'nin ikna ettiğini iddia etti.

İfadeleri alınan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar
5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar

Türk Lirası, Karahisar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 bin TL çaldıkları kokoreççiyi ikinci defa soymak isterken yakalandılar - Son Dakika


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