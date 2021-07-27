Üye Girişi
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı - Son Dakika

5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı

27.07.2021 11:46

Antalya'da aylık geliri 5 bin TL'ye kadar ulaşan otobüs şoförü aradıklarını ama bulamadıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "İŞKUR üzerinden müracatımızı yaptık, 50 şoför açığımız var diye ama istediğimiz rakama ulaşamadık. Gazetelere ilan verdik yine istediğimiz dönüşü alamadık" açıklamasını yaptı. Arslan, şoför bulamama sebeplerini ise kentte turizm sezonun açılmasıyla birlikte insanların bu sektörde çalışmaya başlamaları olduğunu dile getirdi.

Antalya'da turizm sezonun açılmasıyla birlikte otobüs şoförlerinin, turizmde çalışmaya başladıklarını bu sebeple de otobüs şoförü kadrolarında 50 tane şoför açığı olduğunu söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, 5 bin TL maaş ile şoför aradıklarını ama bir talep göremediklerini belirtti.

Arslan, 10-15 kişinin başvuru yaptığını ama yeterli sayıya ulaşamadıklarının altını çizerek İŞKUR üzerinden başvuru yaptıklarını ve gazetelere iş ilanı verdiklerini şoför olmak isteyen adayların başvurularını beklediklerini söyledi.

"MAAŞLAR 5-6 BİNE KADAR ÇIKIYOR"

Müracaatların dün itibari ile başladığını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "Antalya, turizm şehri olduğu için bizimle çalışan birçok şoför yaz aylarında turizme yöneliyor. Bu sebeple araçlarda şoför eksikliği oldu. İŞKUR üzerinden müracaatımızı yaptık, 50 şoför açığımız var diye ama herhangi bir talep gelmedi. Gazetelere ilan verdik yine arayan olmadı. Normalde asgari ücretle şoför çalıştırıyoruz. Çalışma saatlerimiz esnek olduğundan dolayı maaşlar 5 bin- 6 bin civarına çıkıyor. Günlük yevmiye üzerinden hesapladığımızda 180-200 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Araçlarımız ortalama 25 gün civarında çalışıyor. Bunun için müracaatlar dün itibari ile başladı" diye konuştu.

"ANTALYA'YI BİLEN YA DA BİLMEYEN FARK ETMEZ"

Şoför olmak isteyen adayların şehri bilmelerinin zorunlu bir şart olmadığını belirten Arslan, "Şoför olmak isteyen adayların öncelikle 12 metre otobüs kullanmış olması tercihimiz. O olmadığı zaman kamyon gibi araçlar kullanmış olan, Antalya'yı bilen veya bilmeyen fark etmez, E sınıfı ehliyeti olan ve SRC ve psikoteknik belgeleri olan bütün şoför esnafımız müracaat edebilir" şeklinde konuştu.

Adayları şoförler odasına beklediğini söyleyen Arslan, "İşe ihtiyacı olan, E sınıfı ehliyeti ve SRC'si olan bütün kardeşlerimizi Antalya Otobüsçüler odasına bekliyorum. İnşallah gelirler, biz buradayız" ifadelerini kullandı.

5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane 11:15 Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 11:01 Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu 10:29 Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi 09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü 22:47 Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Son Dakika Haberleri
11:46 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor         
11:16
Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar         
10:21
Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
00:10
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement