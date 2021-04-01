5 bin ton ürün ihraç edildi
01.04.2021 14:22
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 5 bin 109 ton 216 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 5 bin 109 ton 216 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.
Düzce her geçen gün sanayi ve gıda ürünlerin yurt dışına ihracat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde ihracat yapan firmaların Şubat ayı ihracat miktarları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2 bin 374 ton fındık ve ürünleri için 214 adet, 946 ton 448 kilo gıda maddeleri için 32 adet ve bin 788 ton 166 kilogram orman ürünleri için 59 adet ihracat sertifikası düzenlendi. Toplamda 315 ihracat sertifikası düzenlenirken, bu ürünlerin toplam miktarı ise 5 bin 109 ton 216 kilogram ürün çeşitli ülkelere ihraç edilmiş oldu. - DÜZCE
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