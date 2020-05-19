5 Bin Türk bayrağı vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 5 Bin Türk bayrağını vatandaşlara dağıttı.



Sivas'ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Ekipler, bayrakları evlere götürerek vatandaşlara tek tek taktim etti.



Sivas Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtımlarına hız veren Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; bugün evlerimizden yapacağımız coşkulu kutlamalar için de 5 bin adet Şanlı Türk Bayrağımızı hediye etti" ifadelerine yer verdi. - SİVAS